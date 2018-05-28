В Іспанії люди масово протестують проти кориди

27 травня в Іспанії відбулися масові протести. Понад 40 тисяч людей вимагали заборонити кориду на території Іспанії.

Про це повідомляє DW.

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Вимога учасників акції – виключити усі видовищні заходи за участі биків зі списку Національної спадщини, до якого вони були внесені у 2013 році.

Вони переконані, що необхідно посилити законодавство у сфері захисту тварин.

Протестувальники несли плакати з написом "Бій биків: національна ганьба".

Також вони вимагали заборонити участь неповнолітніх у видовищах з биками і відвідування ними шкіл тореадорів. Акцію підтримали близько 170 організацій в Іспанії та за її межами.

Що таке корида? Це традиційне іспанське видовище, що практикується також і в деяких інших країнах. Корида полягає у виконанні певної послідовності фігур з биком особливої породи, що зазвичай завершуються смертю бика.