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Пара запросила на весілля 200 гостей та зникла, не заплативши

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Пара запросила на весілля 200 гостей та зникла, не заплативши
Пара запросила на весілля 200 гостей та зникла, не заплативши / 24 Канал

Молодята з розмахом відсвяткували весілля в одному з ресторанів в іспанському містечку Віверо (провінція Луго, Галісія), запросивши 200 людей. Однак коли справа дійшла до оплати, виявилося, що молодята зникли.

Про це пише іспанське видання hola.com.

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З розмахом відгуляти весілля в ресторані вирішили місцеві роми. Вони внесли заставу в розмірі 1,5 тисячі євро, надали документи, підписали угоду і залишили контактні телефони.

Коли настав час розрахуватися за банкет, молодята заявили, що батько нареченого, який повинен все оплатити, зараз перебуває "не в стані" і вони заплатять пізніше. Однак наступного дня не вдалося знайти жодного з членів сім’ї. На телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Сума боргу новоствореної сім'ї склала 8 тисяч євро.

Через кілька днів вдалося вийти на зв'язок з сестрою брата молодого. Жінка спершу сказала, що чоловік пропав, а потім, що він поїхав в Румунію за грошима.

Власники ресторану звернулися в поліцію. Сім’я ромів доволі давно жила в Віверо, в румунській громаді. Жодних даних про членів сім’ї у поліції немає.

Знайти молодят або близьких родичів правоохоронцям поки не вдається. У поліції не виключають, що сім’я повернулася в Румунію.

Раніше повідомлялося, що офіційний посол клубу "Барселона", екс-бразильський футболіст Роналдіньо зібрався зіграти весілля з двома нареченими.

Теги: Курйозні новини Румунія Пограбування
Джерело: 24 Канал
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