Чоловік, який пошкодив картину "Іван Грозний вбиває свого сина", звинуватив у всьому горілку

У Москві поліція спіймала чоловіка, який пошкодив картину Іллі Рєпіна " "Іван Грозний вбиває свого сина" в Третьяковській галереї. Порушник заявив, що напав на картину після того, як випив сто грамів горілки і його "накрило".

Про це він говорить на відео, яке розповсюдили російські правоохоронці, пише РІА Новини.

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Приїхав подивитися на неї. О восьмій вечора зайшов, вже хотів було йти, в буфеті випив сто грам горілки і чогось ... Горілку не п'ю, ось і накрило,

– підтвердив свій злочин зловмисник.

Також повідомляється, що чоловік приїхав з Воронежа.

Нагадаємо, стало відомо, що у Москві у Третьяковській галереї чоловік пошкодив картину "Іван Грозний вбиває свого сина". Зловмисник порізав картину за допомогою шматка скла.