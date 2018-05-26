В Испании задержали мужчину, который грабил банки последние 35 лет

В Испании полиция арестовала мужчину, подозреваемого в ограблении девяти различных банков Испании.

Об этом сообщает издание Associated Press.

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66-летний мужчина был арестован в гостинице в Хетафе под Мадридом. Правоохранители считают, что этот мужчина грабил банки последние 35 лет. Утверждается, что последние грабежи он совершил в Мадриде, Толедо и Аликанте.



В издании отмечается, что подозреваемый совершал кражи, не закрывая своего лица. Он показывал банкирам пистолет и спокойно требовал наличные.