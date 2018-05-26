В Іспанії затримали чоловіка, який грабував банки останні 35 років

В Іспанії поліція заарештувала чоловіка, якого підозрюють в пограбуванні дев'яти різних банків Іспанії.

Про це повідомляє видання Associated Press.

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66-річний чоловік був арештований в готелі в Гетафе під Мадридом. Правоохоронці вважають, що цей чоловік грабував банки останні 35 років. Стверджується, що останні грабежі він здійснив у Мадриді, Толедо і Аліканте.

У виданні зазначається, що підозрюваний здійснював крадіжки, не закриваючи свого обличчя. Він показував банкірам пістолет та спокійно вимагав готівку.