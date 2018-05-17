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Банду нелюдів, яка відзначалася "вишуканою" жорстокістю, затримали на Тернопільщині

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На Тернопільщині правоохоронці затримали банду зухвалих і жорстоких вимагачів (ілюстративне фото)
На Тернопільщині правоохоронці затримали банду зухвалих і жорстоких вимагачів (ілюстративне фото) / Соцмережі

На Тернопільщині співробітникам обласного управління поліції за процесуальними керівництвом прокуратури області вдалося затримати банду, яка калічила людей, щоб отримати їхнє майно.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Тернопільської області.

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За словами правоохоронців, до банди входили три особи, а спеціалізувались вони на вчиненні злочинів, пов’язаних з вимаганням грошових коштів та чужого майна. Як підклеюється, все це відбувалося шляхом погроз і застосування насилля з використанням вогнепальної, а також холодної зброї.

Тернопільщина, поліція, Кримінал, банда, зброя, вимагання, каліцтва
Банда не лише займалася вимаганням, а й калічила своїх жертв 

"За три місяці документування злочинної діяльності поліцейські збагнули, що мають справу з нелюдами, які відзначаються "вишуканою" жорстокістю. Ні за що вони могли вибити людині око, проламати голову, а якщо мотивом ставало ще й бажання заволодіти чужим майном, то звірство не знало меж", – зазначають у поліції.

У підсумку було встановлено, що один із зловмисників, який раніше був судимим за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї, незаконне заволодіння транспортом, кримінальне хуліганство, одного разу зігнав свою злість через програш грошей на відвідувачі розважального закладу, вибивши тому око.

Також він разом із наймолодшим спільником – 27-річним тернополянином – ножем скалічили ще одну жертву За версією слідства, чоловіка нібито запросили на розмову, а тоді, погрожуючи вбивством, порізали йому руки. Щодо ще одного зловмисника, то він скоїв розбійний напад із ножем на чоловіка, з метою заволодіння його автомобілем Audi.

Тернопільщина, поліція, Кримінал, банда, зброя, вимагання, каліцтва
Правоохоронці стежили за зловмисниками з березня 2018 року 

Поліцейські уже довели причетність зграї до вчинення трьох резонансних злочинів. Наразі одному зі зловмисників оголошено підозру у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Іншого підозрюють у вимаганні, поєднаному з насиллям. А третьому спільнику інкримінують умисне легке тілесне ушкодження. Та слідчі переконані, у процесі досудового розслідування вдасться довести злочинцям вчинення й інших протиправних діянь, над документуванням яких працюють співробітники управління внутрішньої безпеки,
– мовиться у повідомленні.

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До слова, у рамках кримінального провадження одночасно було проведено дев’ять санкціонованих обшуків.

"Вилучено автомат, два пістолети, глушники, спецзасоби, бронежилети, наркотичні засоби, 25 мобільних телефонів та 28 сім-карт різних мобільних операторів, а також грошові кошти. Зараз усім трьом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу. Двох з них взято під варту без альтернативи внесення застави, одного відпущено під особисте зобов’язання". – додав керівник Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Василь Джиджора.

Тернопільщина, поліція, Кримінал, банда, зброя, вимагання, каліцтва
У рамках кримінального провадження одночасно було проведено дев’ять санкціонованих обшуків

На Тернопільщині затримали зухвалу банду вимагачів: відео 

 

Теги: Кримінальні новини Новини України Поліція Тернопіль Пограбування Зброя
Джерело: 24 Канал
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