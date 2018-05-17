Банду нелюдів, яка відзначалася "вишуканою" жорстокістю, затримали на Тернопільщині
На Тернопільщині співробітникам обласного управління поліції за процесуальними керівництвом прокуратури області вдалося затримати банду, яка калічила людей, щоб отримати їхнє майно.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Тернопільської області.
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За словами правоохоронців, до банди входили три особи, а спеціалізувались вони на вчиненні злочинів, пов’язаних з вимаганням грошових коштів та чужого майна. Як підклеюється, все це відбувалося шляхом погроз і застосування насилля з використанням вогнепальної, а також холодної зброї.
Банда не лише займалася вимаганням, а й калічила своїх жертв
"За три місяці документування злочинної діяльності поліцейські збагнули, що мають справу з нелюдами, які відзначаються "вишуканою" жорстокістю. Ні за що вони могли вибити людині око, проламати голову, а якщо мотивом ставало ще й бажання заволодіти чужим майном, то звірство не знало меж", – зазначають у поліції.
У підсумку було встановлено, що один із зловмисників, який раніше був судимим за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї, незаконне заволодіння транспортом, кримінальне хуліганство, одного разу зігнав свою злість через програш грошей на відвідувачі розважального закладу, вибивши тому око.
Також він разом із наймолодшим спільником – 27-річним тернополянином – ножем скалічили ще одну жертву За версією слідства, чоловіка нібито запросили на розмову, а тоді, погрожуючи вбивством, порізали йому руки. Щодо ще одного зловмисника, то він скоїв розбійний напад із ножем на чоловіка, з метою заволодіння його автомобілем Audi.
Правоохоронці стежили за зловмисниками з березня 2018 року
Поліцейські уже довели причетність зграї до вчинення трьох резонансних злочинів. Наразі одному зі зловмисників оголошено підозру у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Іншого підозрюють у вимаганні, поєднаному з насиллям. А третьому спільнику інкримінують умисне легке тілесне ушкодження. Та слідчі переконані, у процесі досудового розслідування вдасться довести злочинцям вчинення й інших протиправних діянь, над документуванням яких працюють співробітники управління внутрішньої безпеки,
– мовиться у повідомленні.
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До слова, у рамках кримінального провадження одночасно було проведено дев’ять санкціонованих обшуків.
"Вилучено автомат, два пістолети, глушники, спецзасоби, бронежилети, наркотичні засоби, 25 мобільних телефонів та 28 сім-карт різних мобільних операторів, а також грошові кошти. Зараз усім трьом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу. Двох з них взято під варту без альтернативи внесення застави, одного відпущено під особисте зобов’язання". – додав керівник Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Василь Джиджора.
У рамках кримінального провадження одночасно було проведено дев’ять санкціонованих обшуків
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