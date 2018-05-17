Банду нелюдей, которая отмечалась "изысканной" жестокостью, задержали в Тернопольской области

На Тернопольщине сотрудникам областного управления полиции по процессуальному руководству прокуратуры области удалось задержать банду, которая искалечила людей, чтобы получить их имущество.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

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По словам правоохранителей, в банду входили три человека, а специализировались они на совершении преступлений, связанных с вымогательством денежных средств и чужого имущества. Как подклеивается, все это происходило путем угроз и применения насилия с использованием огнестрельного, а также холодного оружия.

Банда не только занималась вымогательством, но и искалечила своих жертв

"За три месяца документирования преступной деятельности полицейские поняли, что имеют дело с извергами, которые отмечаются "изысканной" жестокостью. Ни за что они могли выбить человеку глаза, проломить голову, а если мотивом становилось еще и желание завладеть чужим имуществом, то зверство не знало границ", – отмечают в полиции.

В итоге было установлено, что один из злоумышленников, который ранее был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, незаконным завладением транспортом, уголовным хулиганством, однажды согнал свою злость из-за проигрыша денег на посетителе развлекательного заведения, выбив тому глаз.

Также он вместе с молодым сообщником – 27-летним жителем Тернополя – ножом искалечили еще одну жертву. По версии следствия, мужчину якобы пригласили на разговор, а потом, угрожая убийством, порезали ему руки. Относительно еще одного злоумышленника, то он совершил разбойное нападение с ножом на мужчину с целью завладения его автомобилем Audi.

Правоохранители следили за злоумышленниками с марта 2018

Полицейские уже доказали причастность банды к совершению трех резонансных преступлений. Сейчас одному из злоумышленников объявлено подозрение в совершении умышленных тяжких телесных повреждений. Другого подозревают в вымогательстве, совмещенном с насилием. А третьем сообщнику инкриминируют умышленное легкое телесное повреждение. Но следователи убеждены, что в процессе досудебного расследования удастся доказать преступникам совершение и иных противоправных деяний, над документированием которых работают сотрудники управления внутренней безопасности,

– говорится в сообщении.

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К слову, в рамках уголовного производства одновременно было проведено девять санкционированных обысков.

"Изъяты автомат, два пистолета, глушители, спецсредства, бронежилеты, наркотические средства, 25 мобильных телефонов и 28 сим-карт различных мобильных операторов, а также денежные средства. Сейчас всем троим злоумышленникам суд избрал меру пресечения. Двое из них взяты под стражу без альтернативы внесения залога, одного отпустили под личное обязательство" – добавил руководитель Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Василий Джиджора.

В рамках уголовного производства одновременно было проведено девять санкционированных обысков.

На Тернопольщине задержали дерзкую банду вымогателей: видео