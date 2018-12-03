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      В итальянском Неаполе убили украинца

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      Полиция расследует убийство украинца в Неаполе
      Полиция расследует убийство украинца в Неаполе / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 2 декабря, поздно вечером в историческом центре Неаполя во время драки убили 36-летнего гражданина Украины.

      Об этом сообщает местное издание Il Giornale.

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      По словам свидетелей, они видели двух мужчин, которые отчаянно дрались. Во время драки один из мужчин вытащил нож и несколько раз ударил противника в горло и грудь. Медики, приехавшие на место трагедии, не смогли его спасти.

      Нападавшему удалось скрыться. Конфликт между мужчинами произошел возле клуба, который очень популярен среди иммигрантов, приехавшими в Италию из Восточной Европы. Некоторые издания отмечают, что украинец вступился за девушку, из-за чего и вспыхнула драка. Оба мужчины были пьяными.

      Как сообщают местные СМИ, погибший – Юрий Бусуйок, который девять лет проживал в Италии. Известно, что он жил с родителями и работал строителем.

      Сейчас итальянская полиция расследует убийство, опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наблюдения.

      Представители ассоциации украинских женщин в Италии выразили соболезнования Михаилу Бусуйку в связи с гибелью сына.

       

      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Жертвы
      Источник: 24 Канал
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