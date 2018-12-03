В італійському Неаполі вбили українця

У неділю, 2 грудня, пізно ввечері у історичному центрі Неаполя під час бійки вбили 36-річного громадянина України.

Про це повідомляє місцеве видання Il Giornale.

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За словами свідків, вони бачили двох чоловіків, які запекло билися. Під час бійки один з чоловіків витягнув ніж та кілька разів вдарив супротивника у горло та груди. Медики, які приїхали на місце трагедії, не змогли його врятувати.

Нападнику вдалося втекти. Конфлікт між чоловіками стався біля клубу, який є популярним між іммігрантами, що приїхали в Італію зі Східної Європи. Деякі видання зазначають, що українець заступився за дівчину, через що і спалахнула бійка. Обидва чоловіки були нетверезими.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблим є Юрій Бусуйок, який дев'ять років перебував в Італії. Відомо, що чоловік жив з батьками та працював будівельником.

Наразі італійська поліція розслідує вбивство, опитує свідків та вивчає відео з камер спостереження.

Представники асоціації українських жінок в Італії висловили співчуття Михайлу Бусуйку у зв'язку з загибеллю сина.