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В Ивано-Франковске мужчина продавал младенца: подробности от полиции

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В Ивано-Франковске мужчина продавал младенца: подробности от полиции
/ Фото из открытых источников

В понедельник, 30 июля, в Ивано-Франковске полиция задержала мужчину, который за 100 тысяч гривен продавал ребенка. Оперативники прикарпатской полиции, СБУ и прокуратуры задержали уроженца Закарпатья "на горячем". Мужчине 27 лет, а он пытался продать собственного сына, которому едва исполнилось три месяца.

Об этом сообщил Сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

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Ребенка осматривают врачи, следователями же устанавливается причастность к преступлению еще нескольких человек. Открыто уголовное производство о торговле людьми.


Мужчина планировал получить за ребенка 100 тысяч гривен

Мужчина задержан, выполняются необходимые процедуры для объявления ему подозрения и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.


Подозреваемых в преступлении задержано

Уголовный Кодекс Украины предусматривает наказание за подобные преступления в виде тюремного заключения сроком от восьми до 15 лет, а также конфискацию имущества.

В целом Национальная полиция за первую половину 2018 года выявила более 200 фактов торговли людьми.

Напомним, в ООН сообщили, что жертвами торговцев людьми уже стали десятки миллионов человек, треть из которых – дети. Современных рабов принуждают к насильственному труду и оказанию сексуальных услуг.

Теги: Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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