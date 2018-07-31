12:10
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Івано-Франківську чоловік продавав немовля: подробиці від поліції

218 Читать новость на русском
В Івано-Франківську чоловік продавав немовля: подробиці від поліції
/ Фото з відкритих джерел

У понеділок, 30 липня, в Івано-Франківську поліція затримала чоловіка, який за 100 тисяч гривень продавав дитину. Оперативники прикарпатської поліції, СБУ та прокуратури затримали уродженця Закарпаття "на гарячому". Чоловіку 27 років, а продати він намагався власного сина, якому ледь виповнилось три місяці.

Про це повідомив Сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області.

Читайте також: Нацполіція пропонує ввести відкритий реєстр педофілів

Дитину оглядають лікарі, слідчими ж доводиться причетність до злочину ще кількох осіб. Відкрито кримінальне провадження про торгівлю людьми.


Чоловік планував отримати за дитину 100 тисяч гривень

Чоловік затриманий, виконуються необхідні процедури для оголошення йому підозри та обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Підозрюваних у злочині затримано

Кримінальний Кодекс України передбачає покарання за подібні злочини у вигляді ув'язнення строком від восьми до 15 років, а також конфіскацію майна.

Загалом Національна поліція за першу половину 2018 року виявила понад 200 фактів торгівлі людьми.

Нагадаємо, в ООН повідомили, що жертвами торговців людьми вже стали десятки мільйонів осіб, третина з яких – діти. Сучасних рабів примушують до насильницької праці та надання сексуальних послуг.

Теги: Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Росії по-звірячому вбили відомого актора, який намагався змінити стать, – ЗМІ
 31 березня , 17:52
У Росії зарізали популярного музиканта Дмитра Калініна
 4 січня , 23:51
Жінка виховувала чужу дитину, прив'язавши мотузкою до дерева біля кладовища
 21 вересня 2017 , 23:49
Ревнивий чоловік у Києві шваброю забив свою дружину до смерті
 21 листопада 2017 , 17:05
Міліція відкрила понад 400 проваджень про порушення на місцевих виборах
 28 жовтня 2015 , 17:20
Суд може зайнятися "чорною бухгалтерією" регіоналів уже в жовтні
 30 вересня 2016 , 19:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук