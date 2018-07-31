В Івано-Франківську чоловік продавав немовля: подробиці від поліції

У понеділок, 30 липня, в Івано-Франківську поліція затримала чоловіка, який за 100 тисяч гривень продавав дитину. Оперативники прикарпатської поліції, СБУ та прокуратури затримали уродженця Закарпаття "на гарячому". Чоловіку 27 років, а продати він намагався власного сина, якому ледь виповнилось три місяці.

Про це повідомив Сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області.

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Дитину оглядають лікарі, слідчими ж доводиться причетність до злочину ще кількох осіб. Відкрито кримінальне провадження про торгівлю людьми.



Чоловік планував отримати за дитину 100 тисяч гривень

Чоловік затриманий, виконуються необхідні процедури для оголошення йому підозри та обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Підозрюваних у злочині затримано

Кримінальний Кодекс України передбачає покарання за подібні злочини у вигляді ув'язнення строком від восьми до 15 років, а також конфіскацію майна.

Загалом Національна поліція за першу половину 2018 року виявила понад 200 фактів торгівлі людьми.

Нагадаємо, в ООН повідомили, що жертвами торговців людьми вже стали десятки мільйонів осіб, третина з яких – діти. Сучасних рабів примушують до насильницької праці та надання сексуальних послуг.