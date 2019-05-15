В избирательный список "Самопомочи" избрали первых представителей
Черновицкая область избрала представителей в избирательный список партии "Самопомич". По результатам голосования, в региональном списке победила Ирина Ткачук, кандидат экономических наук, доцент Черновицкого университета имени Федьковича.
По итогам рейтингования действующих народных депутатов, первая пятерка выглядит так: Олег Березюк, Оксана Сыроид, Роман Семенуха, Олег Лаврик, Ирина Сысоенко, об этом сообщает политическая сила на своей странице в Facebook.
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Как будут формироваться открытые списки "Самопомочи":
- активисты партии в регионах тайно рейтингуют действующих нардепов от партии и представителей регионов. Так будет сформировано 2/3 списка.
- еще одна треть является открытой для общественных активистов и независимых экспертов.
- весь сформированный список кандидатов будет обнародован для общественного обсуждения.
В целом список будет состоять на 80% из новых лиц.
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