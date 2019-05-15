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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      В избирательный список "Самопомочи" избрали первых представителей

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      Буковина первой выбрала своих представителей в избирательный список "Самопомочи"
      Буковина первой выбрала своих представителей в избирательный список "Самопомочи" / Фото из открытых источников

      Черновицкая область избрала представителей в избирательный список партии "Самопомич". По результатам голосования, в региональном списке победила Ирина Ткачук, кандидат экономических наук, доцент Черновицкого университета имени Федьковича.

      По итогам рейтингования действующих народных депутатов, первая пятерка выглядит так: Олег Березюк, Оксана Сыроид, Роман Семенуха, Олег Лаврик, Ирина Сысоенко, об этом сообщает политическая сила на своей странице в Facebook.

      Читайте также: "Самопомич" пойдет на выборы в Раду с открытым списком и 80% новых лиц

      Как будут формироваться открытые списки "Самопомочи":

      • активисты партии в регионах тайно рейтингуют действующих нардепов от партии и представителей регионов. Так будет сформировано 2/3 списка.
      • еще одна треть является открытой для общественных активистов и независимых экспертов.
      • весь сформированный список кандидатов будет обнародован для общественного обсуждения.

      В целом список будет состоять на 80% из новых лиц.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Самопомич
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