В избирательный список "Самопомочи" избрали первых представителей

Черновицкая область избрала представителей в избирательный список партии "Самопомич". По результатам голосования, в региональном списке победила Ирина Ткачук, кандидат экономических наук, доцент Черновицкого университета имени Федьковича.

По итогам рейтингования действующих народных депутатов, первая пятерка выглядит так: Олег Березюк, Оксана Сыроид, Роман Семенуха, Олег Лаврик, Ирина Сысоенко, об этом сообщает политическая сила на своей странице в Facebook.

Читайте также: "Самопомич" пойдет на выборы в Раду с открытым списком и 80% новых лиц

Как будут формироваться открытые списки "Самопомочи":

активисты партии в регионах тайно рейтингуют действующих нардепов от партии и представителей регионов. Так будет сформировано 2/3 списка.

еще одна треть является открытой для общественных активистов и независимых экспертов.

весь сформированный список кандидатов будет обнародован для общественного обсуждения.

В целом список будет состоять на 80% из новых лиц.