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      До виборчого списку "Самопомочі" обрали перших представників

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      Буковина першою обрала своїх представників до виборчого списку "Самопомочі"
      Буковина першою обрала своїх представників до виборчого списку "Самопомочі" / dt.ua

      Чернівецька область обрала представників до виборчого списку партії "Самопоміч". За результатами голосування, по регіональному списку перемогла Ірина Ткачук, кандидат економічних наук, доцент Чернівецького університету імені Федьковича.

      За підсумками рейтингування чинних народних депутатів, перша п’ятірка виглядає так: Олег Березюк, Оксана Сироїд, Роман Семенуха, Олег Лаврик, Ірина Сисоєнко, про це повідоляє політична сила на своїй сторінці у Facebook. 

      Читайте також: "Самопоміч" піде на вибори до Ради з відкритим списком та 80% нових облич

      Як формуватимуться відкриті списки "Самопомочі":

      • активісти партії в регіонах таємно рейтингують чинних нардепів від партії і представників регіонів. Так буде сформовано 2/3 списку.
      • ще одна третина є відкритою для громадських активістів і незалежних експертів.
      • весь сформований список кандидатів буде оприлюднений для громадського обговорення.

      Загалом список буде складатись на 80% з нових облич.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Самопоміч
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