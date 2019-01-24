В январе 90 библиотек Украины получили книги от Lucky Labs, – Сергей Токарев

В январе 850 экземпляров научно-популярных книг для подростков от благотворительного проекта "ЛакиБукс" пополнили фонды детских библиотек по всей Украине.

Об этом рассказал инициатор проекта, международный инвестор и основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев.

По словам Токарева, в библиотеки отправились украиноязычные книги, вышедшие в рамках "ЛакиБукс" в 2017-18 годах, среди которых "Тесла и машина на космической энергии" Луки Новелли, "Девушкам слово" Маим Бялик, "#Щотакематематика" Кузька Кузякина, "Лето длиной в ДНК" Алины Штефан и "Краткая история технологий" Андрея Тужикова.

"В 2017 году, когда мы только начинали проект, то работали с несколькими библиотеками на Востоке Украины. А сегодня в орбите проекта более 200 детских библиотек во всех регионах Украины, – рассказал Сергей Токарев. – На этот раз мы сделали рассылку к новогодним и рождественским праздникам. Книги получили 90 библиотек в Херсонской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины".

Инициаторы проекта отмечают, что основная цель "ЛакиБукс" – издание и распространение украиноязычной научно-популярной литературы для подростков.

"К сожалению, нон-фикшена для этой возрастной группы в Украине категорически не хватает. Мы решили восполнить этот пробел своими силами. С одной стороны, проект занимается изданием переводных детских бестселлеров в жанре нон-фикшн, с другой – ищет талантливых украинских авторов и помогает им донести свои мысли и идеи до подростков", – сказал Сергей Токарев.

Только в 2018 году проект "ЛакиБукс" посетил 9 книжных выставок в Украине и за рубежом, стал генеральным партнером детской программы "Книжного Арсенала" и распространил более 5 тысяч книг по библиотекам и школам-интернатам Украины.