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      В січні 90 бібліотек України отримали книги від Lucky Labs, – Сергій Токарєв

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      Сергій Токарєв
      Сергій Токарєв

      У січні 850 примірників науково-популярних книг для підлітків від благодійного проекту "ЛакіБукс" поповнили фонди дитячих бібліотек по всій Україні.

      Про це розповів ініціатор проекту, міжнародний інвестор і засновник IT-компанії Lucky Labs Сергій Токарєв.

      За словами Токарєва, в бібліотеки вирушили україномовні книги, що вийшли в рамках "ЛакiБукс" в 2017-18 роках, серед яких "Тесла та машина на космічній енергії" Луки Новеллі, "Дівчатам слово" Маїм Бялік, "#Щотакематематика" Кузька Кузякіна, "Літо довжиною в ДНК" Аліни Штефан і "Коротка історія технологій" Андрія Тужикова.

      "У 2017-му році, коли ми тільки починали проект, то працювали з декількома бібліотеками на Сході України. А сьогодні в орбіті проекту більше 200 дитячих бібліотек у всіх регіонах України, – розповів Сергій Токарєв. – На цей раз ми зробили розсилку до новорічних та різдвяних свят. Книги отримали 90 бібліотек в Херсонській, Харківській, Донецькій, Одеській, Запорізькій і Дніпропетровській областях України".

      Ініціатори проекту відзначають, що основна мета "ЛакіБукс" – видання і розповсюдження україномовної науково-популярної літератури для підлітків.

      "На жаль, нон-фікшена для цієї вікової групи в Україні категорично не вистачає. Ми вирішили заповнити цю прогалину своїми силами. З одного боку, проект займається виданням перекладних дитячих бестселерів в жанрі нон-фікшн, з іншого – шукає талановитих українських авторів і допомагає їм донести свої думки та ідеї до підлітків", сказав Сергій Токарєв.

      Тільки в 2018-му році проект "ЛакіБукс" відвідав 9 книжкових виставок в Україні та за кордоном, став генеральним партнером дитячої програми "Книжкового Арсеналу" і поширив більше 5000 книг по бібліотеках та школах-інтернатах України.

      Теги: Новини України Книги
      Джерело: 24 Канал
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