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      В Японии всем жителям раздадут по тысяче долларов из-за коронавируса

      - Читати новину українською
      Японія підтримує своїх громадян / Getty Images

      В Японии продолжается пандемия коронавируса. Власти страны решили поддержать своих граждан в период кризиса и раздать им по 100 тысяч иен, то есть по 926 долларов.

      Раніше уряд країни мав намір підтримати тільки ті домогосподарства, які зможуть підтвердити, що їхні доходи значно скоротилися, повідомляє Bloomberg.

      Зверніть увагу Японія передасть Україні ліки для боротьби з коронавірусом

      Однак збір документів міг створити скупчення людей, що є дуже небезпечним у період пандемії. Тому уряд вирішив зробити виплати усім, без винятку. 

      Зауважимо, що у Японії діє режим надзвичайної ситуації. Влада зможе закликати жителів не залишати будинки, а компанії – призупинити роботу, але не робить такі заходи обов’язковими.

      Що відомо про коронавірус у Японії

      • Станом ранок 17 квітня в Японії підтвердили 9 тисяч 231 випадок коронавірусної інфекції, 190 смертей та 935 одужалих.
      • Незначне зростання інфікованих у країні розпочалось ще на початку лютого, проте влада успішно зупинила першу хвилю коронавірусу.
      • Однак вже у квітні у Японії зафіксували новий спалах COVID-19.
      • Перенесення Олімпійських ігор-2020 у Токіо на 2021 рік вдарить по економіці Японії.
      • Загалом втрати Японії перевищать 5,8 мільярда доларів.

      Як рятуватимуть світ від економічної кризи: про план МВФ – читайте тут.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Деньги Мировой кризис 2020 Япония
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