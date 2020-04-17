У Японії усім жителям роздадуть по тисячі доларів через коронавірус

У Японії триває пандемія коронавірусу. Влада країни вирішила підтримати своїх громадян у час кризи та роздати їм по 100 тисяч ієн, тобто по 926 доларів.

Раніше уряд країни мав намір підтримати тільки ті домогосподарства, які зможуть підтвердити, що їхні доходи значно скоротилися, повідомляє Bloomberg.

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Однак збір документів міг створити скупчення людей, що є дуже небезпечним у період пандемії. Тому уряд вирішив зробити виплати усім, без винятку.

Зауважимо, що у Японії діє режим надзвичайної ситуації. Влада зможе закликати жителів не залишати будинки, а компанії – призупинити роботу, але не робить такі заходи обов’язковими.

Що відомо про коронавірус у Японії

Станом ранок 17 квітня в Японії підтвердили 9 тисяч 231 випадок коронавірусної інфекції, 190 смертей та 935 одужалих.

Незначне зростання інфікованих у країні розпочалось ще на початку лютого, проте влада успішно зупинила першу хвилю коронавірусу.

Однак вже у квітні у Японії зафіксували новий спалах COVID-19.

Перенесення Олімпійських ігор-2020 у Токіо на 2021 рік вдарить по економіці Японії.

Загалом втрати Японії перевищать 5,8 мільярда доларів.

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