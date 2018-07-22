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В Эфиопии "пророк" пытался воскресить мертвого: его арестовали

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В Эфиопии "пророк" пытался воскресить мертвого
В Эфиопии "пророк" пытался воскресить мертвого / Фото из открытых источников

В Эфиопии так называемый пророк пытался воскресить мертвого человека. Но после нескольких неудачных попыток мужчина попытался скрыться. Однако семья умершего набросилась на "пророка" и начала его бить. От человеческого гнева его спасла полиция.

Об этом сообщает BBC.

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Так называемого пророка зовут Гетайаукал Айеле. Он пообещал семье, которая оплакивала родственника Билая Бифту, погибшего в аварии несколько дней назад, вернуть к жизни умершего, сославшись на историю воскрешения Лазаря Иисусом.

Мужчина приказал вырыть могилу, вскрыть гроб, после чего он лег сверху на труп и несколько раз громко прокричал "Билай, проснись!". Работник церкви, на территории которой находилось кладбище, пытался помешать такому процессу, но присутствующие его прогнали.

Попытка воскресения, видеозапись которой разошлась в соцсетях, оказалась безуспешной. Гетайаукал вылез из могилы, констатировал, что сделать ничего нельзя, и попытался убежать. Однако родственники, которые молчали до того момента, пришли в ярость и не позволили ему уйти. Семья умершего набросилась на Гетайаукала и начала его бить,
– говорится в сообщении издания.

От человеческого гнева его спасла полиция, которая вскоре приехала на место инцидента. Так как в Эфиопии надругательство над мертвыми является преступлением, Гетайаукал был задержан и доставлен в полицейский участок.

Теги: Африка религия
Источник: 24 Канал
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