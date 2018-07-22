В Ефіопії "пророк" намагався воскресити мертвого: його арештували

В Ефіопії так званий пророк намагався воскресити мертву людину. Але після декількох невдалих спроб чоловік спробував втекти. Проте сім'я померлого накинулася на "пророка" і почала його бити. Від людського гніву його врятувала поліція.

Про це повідомляє BBC.

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Так званого пророка звати Гетайаукал Айеле. Він пообіцяв сім'ї, яка оплакувала родича Білая Бифту, загиблого в аварії кілька днів тому, повернути до життя померлого, зіславшись на історію воскресіння Лазаря Ісусом.

Чоловік наказав вирити могилу, розкрити труну, після чого він ліг зверху на труп і кілька разів голосно прокричав "Білай, прокинься!". Працівник церкви, на території якої знаходилося кладовище, намагався завадити такому процесу, але присутні його прогнали.

Спроба воскресіння, відеозапис якої розійшлася в соцмережах, виявилася безуспішною. Гетайаукал виліз з могили, констатував, що зробити нічого не можна, і спробував втекти. Однак родичі, які мовчали до того моменту, прийшли в лють і не дозволили йому піти. Сім'я померлого накинулася на Гетайаукала і почала його бити,

– йдеться у повідомленні видання.

Від людського гніву його врятувала поліція, яка незабаром приїхала на місце інциденту. Так як в Ефіопії наруга над мертвими є злочином, Гетайаукал був затриманий і доставлений в поліцейську дільницю.