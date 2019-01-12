В Эквадоре вспыхнул пожар в центре лечения от наркомании: много жертв
В Эквадоре, в реабилитационном центре для зависимых от наркотиков и алкоголя вспыхнул пожар. В результате погибли 18 человек, еще 12 получили ожоги.
Об этом сообщает EI Comercio.
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Пожар разгорелся в эквадорском портовом городе Гуаякиль. Огонь тушили почти 60 пожарных, большинство людей погибли от удушья.
Местные власти не разглашают возможные причины пожара, однако есть версии, что кто-то в клинике мог специально поджечь матрас.
В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия.
Источник: 24 Канал
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