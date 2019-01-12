В Эквадоре вспыхнул пожар в центре лечения от наркомании: много жертв

В Эквадоре, в реабилитационном центре для зависимых от наркотиков и алкоголя вспыхнул пожар. В результате погибли 18 человек, еще 12 получили ожоги.

Об этом сообщает EI Comercio.

Читайте также: Взрыв в торговом центре Киева: появились первые подробности инцидента

Пожар разгорелся в эквадорском портовом городе Гуаякиль. Огонь тушили почти 60 пожарных, большинство людей погибли от удушья.

Местные власти не разглашают возможные причины пожара, однако есть версии, что кто-то в клинике мог специально поджечь матрас.

В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия.

Más de 60 miembros de @BomberosGYE colaboran en la emergencia en la 26 y la I, suburbio dd Guayaquil. pic.twitter.com/CCN8g2DuwZ — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) January 11, 2019