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      В Эквадоре вспыхнул пожар в центре лечения от наркомании: много жертв

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      Жертвами пожара в Эквадоре стали 18 человек
      Жертвами пожара в Эквадоре стали 18 человек / Фото из социальных сетей

      В Эквадоре, в реабилитационном центре для зависимых от наркотиков и алкоголя вспыхнул пожар. В результате погибли 18 человек, еще 12 получили ожоги.

      Об этом сообщает EI Comercio.

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      Пожар разгорелся в эквадорском портовом городе Гуаякиль. Огонь тушили почти 60 пожарных, большинство людей погибли от удушья.

      Местные власти не разглашают возможные причины пожара, однако есть версии, что кто-то в клинике мог специально поджечь матрас.

      В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия.

       

      Теги: Чрезвычайное происшествие Жертвы Эквадор Пожар
      Источник: 24 Канал
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