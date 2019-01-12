В Еквадорі спалахнула пожежа в центрі лікування від наркоманії: багато жертв
В Еквадорі, у реабілітаційному центрі для залежних від наркотиків та алкоголю спалахнула пожежа. Внаслідок цього загинуло 18 людей,, ще 12 отримали опіки.
Про це повідомляє EI Comercio.
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Пожежа розгорілася у еквадорському портовому місті Гуаякіль. Вогонь гасили майже 60 пожежників, більшість людей загинули від задухи.
Місцева влада не розголошує можливі причини пожежі, проте є версії, що хтось у клініці міг навмисно підпалити матрац.
У соціальних мережах з явилися фото та відео з місця події.
Джерело: 24 Канал
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