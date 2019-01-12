В Еквадорі спалахнула пожежа в центрі лікування від наркоманії: багато жертв

Жертвами пожежі в Еквадорі стало 18 людей / Фото з соціальних мереж

В Еквадорі, у реабілітаційному центрі для залежних від наркотиків та алкоголю спалахнула пожежа. Внаслідок цього загинуло 18 людей,, ще 12 отримали опіки.