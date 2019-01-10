В Йемене во время парада беспилотник сбросил бомбу на высокопоставленных военных

В четверг, 10 января, в Йемене беспилотник сбросил бомбу на трибуну, где стояли высокопоставленные военные чиновники.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел во время парада на базе аль-Ахад в провинции Лахдж. По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли, еще 12 получили ранения.

Повстанцы-хуситы уже взяли на себя ответственность за теракт.

POWERFUL video shows the #Houthi drone attack on #Yemen military parade on Al-Anad air base using Qasef2, a rebel version of #Iran Ababil-T UAV



Yemeni gov now says "this attack shows we will NEVER have peace with the Houthis" pic.twitter.com/Se3JIbiA1R — SaadAbedine (@SaadAbedine) 10 січня 2019 р.

Где находится Йемен и почему там война?Йемен – страна в юго-западной Азии, граничит на севере с Саудовской Аравией и Оманом на востоке. Там идет гражданская война с сентября 2014 года. Это ожесточенное противостояние между так называемыми комитетами народного сопротивления – национальной армией при поддержке арабской коалиции, и движением "Ансар Аллах", или повстанцами-хуситы, которых поддерживают сторонники бывшего президента Али Абдаллы Салеха. Кроме того, в Йемене активно действует террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове".



Во время конфликта погибли уже более 10 тысяч человек, около трех миллионов граждан страны стали беженцами. По данным международной гуманитарной организации Save the Children, обнародованным в середине ноября 2017 года, в Йемене около 130 детей ежедневно умирают от голода и болезней. После более трех лет конфликта 22,2 миллиона из 27 миллионов йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.