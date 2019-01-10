У Ємені під час параду безпілотник скинув бомбу на високопоставлених військових: є загиблі

У четвер, 10 січня, у Ємені безпілотник скинув бомбу на трибуну, де стояли високопоставлені військові чиновники.

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався під час параду на базі аль-Ахад у провінції Лахдж. За останніми даними, у результаті атаки шестеро осіб загинули, ще 12 отримали поранення.

Повстанці-хусити уже взяли на себе відповідальність за теракт.

POWERFUL video shows the #Houthi drone attack on #Yemen military parade on Al-Anad air base using Qasef2, a rebel version of #Iran Ababil-T UAV



Yemeni gov now says "this attack shows we will NEVER have peace with the Houthis" pic.twitter.com/Se3JIbiA1R — SaadAbedine (@SaadAbedine) 10 січня 2019 р.

Де розташований Ємен і чому там війна?

Ємен – країна в південно-західній Азії, межує на півночі з Саудівською Аравією і Оманом на сході. Там триває громадянська війна із вересня 2014 року. Це запекле протистояння між так званими Комітетами народного спротиву – національною армією за підтримки арабської коаліції, та рухом “Ансар Аллах”, або повстанцями-хуситами, яких підтримують прихильники колишнього президента Алі Абдалли Салеха. Крім того, у Ємені активно діє терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".



Під час конфлікту загинули вже понад 10 тисяч людей, близько трьох мільйонів громадян країни стали біженцями. За даними міжнародної гуманітарної організації Save the Children, оприлюдненими в середині листопада 2017 року, в Ємені близько 130 дітей щодня помирають від голоду та хвороб. Після понад трьох років конфлікту 22,2 мільйони з 27 мільйонів єменців потребують гуманітарної допомоги.