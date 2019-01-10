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      У Ємені під час параду безпілотник скинув бомбу на високопоставлених військових: є загиблі

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      Загинуло шестеро осіб
      Загинуло шестеро осіб / Скріншот відео Euronews

      У четвер, 10 січня, у Ємені безпілотник скинув бомбу на трибуну, де стояли високопоставлені військові чиновники.

      Про це повідомляє ВВС.

      Інцидент стався під час параду на базі аль-Ахад у провінції Лахдж. За останніми даними, у результаті атаки шестеро осіб загинули, ще 12 отримали поранення.

      Повстанці-хусити уже взяли на себе відповідальність за теракт.

      Де розташований Ємен і чому там війна?
      Ємен – країна в південно-західній Азії, межує на півночі з Саудівською Аравією і Оманом на сході. Там триває громадянська війна із вересня 2014 року. Це запекле протистояння між так званими Комітетами народного спротиву – національною армією за підтримки арабської коаліції, та рухом “Ансар Аллах”, або повстанцями-хуситами, яких підтримують прихильники колишнього президента Алі Абдалли Салеха. Крім того, у Ємені активно діє терористичне угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

      Під час конфлікту загинули вже понад 10 тисяч людей, близько трьох мільйонів громадян країни стали біженцями. За даними міжнародної гуманітарної організації Save the Children, оприлюдненими в середині листопада 2017 року, в Ємені близько 130 дітей щодня помирають від голоду та хвороб. Після понад трьох років конфлікту 22,2 мільйони з 27 мільйонів єменців потребують гуманітарної допомоги.

      Теги: Теракт Ємен
      Джерело: 24 Канал
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