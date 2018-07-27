В Эстонии отменили плату в автобусах

В Эстонии с начала июля ввели бесплатный проезд в автобусах в 11 из 15 регионах страны.

Об этом сообщает DW.

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"На уровне округа бесплатный автобусный транспорт главным образом направлен на создание возможностей для мобильности сельских жителей, чтобы гарантировать им доступ к ежедневным услугам", – сказала министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон.

Так, власти страны могут осуществить вклад в защиту окружающей среды – ожидается, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования авто.

Общественным транспортом в 11 эстонских уездах бесплатно могут пользоваться все, независимо от места регистрации, включительно с туристами. Финансирование этого проекта осуществляется за счет государственного бюджета.