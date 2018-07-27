В Естонії скасували плату в автобусах

В Естонії з початку липня запровадили безкоштовний проїзд в автобусах в 11 з 15 регіонах країни.

Про це повідомляє DW.

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"На рівні округу безкоштовний автобусний транспорт головним чином спрямований на створення можливостей для мобільності сільських мешканців, щоб гарантувати їм доступ до щоденних послуг", – сказала міністерка економіки й інфраструктури Естонії Кадрі Сімсон.

Так влада країни здійснити внесок у захист навколишнього середовища – очікується, що безкоштовні автобуси можуть знизити частоту використання авто.

Громадським транспортом в 11 естонських повітах безкоштовно можуть користуватися всі, незалежно від місця реєстрації, включно з туристами. Фінансування цього проекту здійснюється коштом державного бюджету.