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      В эстонских учебниках Крым обозначили как территорию России: фото

      - Читати новину українською
      / 24 канал

      Конгресс украинцев Эстонии обнаружил в учебнике для школьников карту Европы, на которой Крым был обозначен как территория России. Из-за этой ошибки весь тираж будет переиздан.

      Неправильную карту Европы обнаружили в книге по английскому языку для школьников, обучающихся в 7-в классе "I love English 7". Всего ее используют в приблизительно 200 школах по всей Эстонии. Ее обнаружила одна из представительниц украинской общины, сын которой учится по этому учебнику, пишет ERR.


      Карта Европы в эстонском учебнике с "русским Крымом" / ERR

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      Оказалось, что учебник был издан еще в 2018 году издательством Studium. Его директор Ааво Кенник объяснил, как возникла такая ошибка.

      Напечатанная карта была взята из свободного доступа, то есть она бесплатная. Поскольку в этом случае речь идет про учебник по языку, то содержанию карты – ни в географическом, ни в политическом смысле – мы значения не придали. Так эта ошибка сюда и закралась. Но до сих пор, в течение практически двух учебных лет, нам никто об этом не сообщал", – рассказал Ааво Кенник.

      Издательство изначально планировало разослать всем исправленную страницу с картой. Однако в министерстве образования выступили с другим предложением – чтобы издательство изъяло неправильные страницы и заменило их на новые. То есть по сути отправить в школы уже новые учебники. Такая работа обойдется в 10-20 тысяч евро.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Образование Учеба Аннексия Крыма Эстония
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