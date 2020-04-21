В естонських підручниках Крим позначили як територію Росії: фото

Конгрес українців Естонії виявив у підручнику для школярів карту Європи, на якій Крим був позначений як територія Росії. Через цю помилку весь тираж буде перевиданий.

Неправильну карту Європи виявили у книжці з англійської мови для школярів, які навчаються у 7-у класі "I love English 7". Загалом її використовують у близько 200 школах по всій Естонії. Її виявила одна з представниць української громади, син якої навчається за цим підручником, пише ERR.



Карта Європи в естонському підручнику з "російським Кримом" / ERR

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Виявилося, що підручник було видано ще у 2018 році видавництвом Studium. Його директор Ааво Кеннік пояснив, як виникла така помилка.

"Надрукована карта була взята з вільного доступу, тобто вона безкоштовна. Оскільки в цьому випадку мова йде про підручник з мови, то змісту карти – ні в географічному, ні в політичному сенсі – ми значення не надали. Так ця помилка сюди й закралася. Але до сих пір, протягом практично двох навчальних років, нам ніхто про це не повідомляв", – розповів Ааво Кеннік.

Видавництво спочатку планувало розіслати всім виправлену сторінку з картою. Однак в міністерстві освіти виступили з іншою пропозицією – щоб видавництво вилучило неправильні сторінки та замінило їх на нові. Тобто по суті відправити в школи вже нові підручники. Така робота обійдеться в 10-20 тисяч євро.