В этом году для Украины оно особенное! – Кличко поздравил украинцев с Рождеством
Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово по Юлианскому календарю.
Поздравление Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что нынешнее Рождество особенное для Украины.
"Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. Украинская православная церковь получила независимость!"– подчеркнул мэр Киева.
Также он опубликовал несколько фото и короткое видео с новогоднего отдыха с семьей.
Время новогодне-рождественских праздников для меня – это возможность наконец спокойно пообщаться с семьей (а она у нас большая), активно отдохнуть, немного "подзарядить батарейки", – написал Кличко. – Смотрю на фото: как время летит быстро – вымахали детки. Егор уже выше Володи", – отметил Виталий Кличко.
Виталий Кличко на отдыхе с семьей
Виталий Кличко на отдыхе с семьей