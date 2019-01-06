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      В этом году для Украины оно особенное! – Кличко поздравил украинцев с Рождеством

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      Виталий Кличко на отдыхе с семьей
      Виталий Кличко на отдыхе с семьей / kiev.klichko.org

      Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово по Юлианскому календарю.

      Поздравление Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

      Он отметил, что нынешнее Рождество особенное для Украины.

      "Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. Украинская православная церковь получила независимость!"– подчеркнул мэр Киева.

      .

      Друзі! З Різдвом Христовим! Цього року для України воно особливе. Українська православна церква отримала незалежність!.. Час новорічно-різдвяних свят для мене - це можливість нарешті спокійно поспілкуватися з родиною (а вона в нас велика-:), активно відпочити, трохи «підзарядити батарейки». Дивлюся на фото: як час спливає швидко - вимахали дітки-:). Єгор вже вищий за Володю-:)

      Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 6 січня 2019 р.

      Также он опубликовал несколько фото и короткое видео с новогоднего отдыха с семьей.

      Время новогодне-рождественских праздников для меня – это возможность наконец спокойно пообщаться с семьей (а она у нас большая), активно отдохнуть, немного "подзарядить батарейки", – написал Кличко. – Смотрю на фото: как время летит быстро – вымахали детки. Егор уже выше Володи", – отметил Виталий Кличко.


      Виталий Кличко на отдыхе с семьей


      Виталий Кличко на отдыхе с семьей

      Теги: Новости Украины Новости политики Виталий Кличко
      Источник: 24 Канал
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