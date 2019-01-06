Цього року для України воно особливе! – Кличко привітав українців з Різдвом

Міський голова Києва Віталій Кличко привітав українців, які відзначають Різдво Христове за Юліанським календарем.

Привітання Кличко оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що цьогорічне Різдво особливе для України.

"Друзі! З Різдвом Христовим! Цього року для України воно особливе. Українська православна церква отримала незалежність!" – підкреслив мер Києва.

. Друзі! З Різдвом Христовим! Цього року для України воно особливе. Українська православна церква отримала незалежність!.. Час новорічно-різдвяних свят для мене - це можливість нарешті спокійно поспілкуватися з родиною (а вона в нас велика-:), активно відпочити, трохи «підзарядити батарейки». Дивлюся на фото: як час спливає швидко - вимахали дітки-:). Єгор вже вищий за Володю-:) Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 6 січня 2019 р.

Також він опублікував кілька фото та коротке відео з новорічного відпочинку з родиною.

"Час новорічно-різдвяних свят для мене – це можливість нарешті спокійно поспілкуватися з родиною (а вона в нас велика), активно відпочити, трохи "підзарядити батарейки", – написав Кличко. – Дивлюся на фото: як час спливає швидко – вимахали дітки. Єгор вже вищий за Володю", – зауважив Віталій Кличко.



Віталій Кличко на відпочинку з родиною



Віталій Кличко на відпочинку з родиною