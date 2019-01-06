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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Цього року для України воно особливе! – Кличко привітав українців з Різдвом

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      Віталій Кличко на відпочинку з родиною
      Віталій Кличко на відпочинку з родиною / kiev.klichko.org

      Міський голова Києва Віталій Кличко привітав українців, які відзначають Різдво Христове за Юліанським календарем.

      Привітання Кличко оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

      Він зазначив, що цьогорічне Різдво особливе для України.

      "Друзі! З Різдвом Христовим! Цього року для України воно особливе. Українська православна церква отримала незалежність!" – підкреслив мер Києва.

      .

      Друзі! З Різдвом Христовим! Цього року для України воно особливе. Українська православна церква отримала незалежність!.. Час новорічно-різдвяних свят для мене - це можливість нарешті спокійно поспілкуватися з родиною (а вона в нас велика-:), активно відпочити, трохи «підзарядити батарейки». Дивлюся на фото: як час спливає швидко - вимахали дітки-:). Єгор вже вищий за Володю-:)

      Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 6 січня 2019 р.

      Також він опублікував кілька фото та коротке відео з новорічного відпочинку з родиною.

      "Час новорічно-різдвяних свят для мене – це можливість нарешті спокійно поспілкуватися з родиною (а вона в нас велика), активно відпочити, трохи "підзарядити батарейки", – написав Кличко. – Дивлюся на фото: як час спливає швидко – вимахали дітки. Єгор вже вищий за Володю", – зауважив Віталій Кличко.


      Віталій Кличко на відпочинку з родиною


      Віталій Кличко на відпочинку з родиною

      Теги: Новини України Новини політики Віталій Кличко
      Джерело: 24 Канал
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