Цього року для України воно особливе! – Кличко привітав українців з Різдвом
Міський голова Києва Віталій Кличко привітав українців, які відзначають Різдво Христове за Юліанським календарем.
Привітання Кличко оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Він зазначив, що цьогорічне Різдво особливе для України.
"Друзі! З Різдвом Христовим! Цього року для України воно особливе. Українська православна церква отримала незалежність!" – підкреслив мер Києва.
Також він опублікував кілька фото та коротке відео з новорічного відпочинку з родиною.
"Час новорічно-різдвяних свят для мене – це можливість нарешті спокійно поспілкуватися з родиною (а вона в нас велика), активно відпочити, трохи "підзарядити батарейки", – написав Кличко. – Дивлюся на фото: як час спливає швидко – вимахали дітки. Єгор вже вищий за Володю", – зауважив Віталій Кличко.
Віталій Кличко на відпочинку з родиною
Віталій Кличко на відпочинку з родиною