В ЮАР разбился пассажирский авиалайнер: фото и видео
В Южно-Африканской Республике в районе аэропорта Уондербум в Претории разбился пассажирский авиалайнер.
Об этом сообщает TimesLIVE.
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По информации издания, пострадали не менее 20 человек, один из пассажиров в критическом состоянии. Информации о погибших нет.
Как пишет The South African, катастрофа самолета могло произойти при посадке. Очевидцы также указывают на то, что видели черный дым, который тянется от хвоста самолета. Это может указывать на проблемы с двигателем, пишет издание.
Видео с места падения самолета в ЮАР
Источник: 24 Канал
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