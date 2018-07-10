У ПАР розбився пасажирський авіалайнер: фото й відео
У Південно-Африканській Республіці в районі аеропорту Уондербум в Преторії розбився пасажирський авіалайнер.
Про це повідомляє TimesLIVE.
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За інформацією видання, постраждали не менше 20 людей, один з пасажирів у критичному стані. Інформації про загиблих немає.
Як пише The South African, катастрофа літака могло статися при посадці. Очевидці також вказують на те, що бачили чорний дим, що тягнеться від хвоста літака. Це може вказувати на проблеми з двигуном, пише видання.
Відео з місця падіння літака у ПАР
Джерело: 24 Канал
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