В ЮНЕСКО рассказали о грубых нарушениях в оккупированном Крыму

В ЮНЕСКО обнародовали доклад, в котором говорится об ухудшении ситуации на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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В документе отмечаются грубые нарушения со стороны оккупационных властей, особенно в области защиты культурного наследия: так называемых "реставрационных работах" на территории Ханского дворца в Бахчисарае, угрожающих исторической и культурной аутентичности этого объекта, внесенного в Предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО.

Также, в учреждении напомнили о проведенных вопреки нормам международного права археологических раскопках и вывозе артефактов с территории Крыма.

Этот доклад Генерального директора Организации рассмотрят на 204-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 4 по 17 апреля 2018 в Париже.