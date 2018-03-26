В ЮНЕСКО розповіли про грубі порушення в окупованому Криму

В ЮНЕСКО оприлюднили доповідь, у якій йдеться про погіршення ситуації на території тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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У документі наголошується на грубих порушеннях з боку окупаційної влади, зокрема у сфері захисту культурної спадщини: так званих "реставраційних роботах" на території Ханського палацу в Бахчисараї, що загрожують історичній та культурній автентичності цього об’єкта, внесеного до Попереднього списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Також, в установі нагадали про проведені усупереч нормам міжнародного права археологічних розкопок та вивезенню артефактів з території Криму.

Цю доповідь Генерального директора Організації розглянуть на 204-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, що відбудеться з 4 по 17 квітня 2018 року у Парижі.