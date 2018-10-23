В юности Путин работал каскадером в фильмах: фотодоказательства

В юности будущий президент РФ Владимир Путин занимался единоборствами и участвовал в съемках в качестве каскадера. В фильмах он исполнял роль и немца, и советского солдата. Для студента это был хороший заработок – за день он мог получить до 75 рублей (около 32 гривен).

Оказалось, в фильмографии Владимира Путина значится минимум две картины: "Ижорский батальон" и "Блокада", говорится на сайте BigPicture.

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Кинематографического опыта глава России набирался вместе со своими друзьями, рассказал бывший депутат Государственной думы Василий Шестаков.

Нам было все равно, кого играть. За это платили очень хорошие деньги по тем временам. Мы были студентами, но могли сходить в ресторан "Кавказский", например. У меня зарплата инженера была 110 рублей, а за съемки я в день получал 75 рублей. То есть это были действительно приличные деньги,

– сказал Шестаков.

По воспоминаниям Шестакова, они с Путиным снимались в "Блокаде" и в "Ижорском батальоне", а вот название третьего фильма он не запомнил (но может быть военная драма "Звезда").



Аркадий Ротенберг (слева), Василий Шестаков (в центре)

Будущий президент снимался в кино вместе со своим товарищем Аркадием Ротенбергом. Оба стали мастерами спорта и вместе участвовали в соревнованиях. А в советское время привлечение дзюдоистов в кино в качестве каскадеров было обычной практикой.



Фото каскадеров

В кино также снимался тренер Владимира Путина Анатолий Рахлин. В своей биографии "Сенсей президента" он вспоминает, что сыграл более чем в ста фильмах.



Путин с тренером Анатолием Рахлин

Об актерской карьере президента РФ рассказал еще один бывший борец, Николай Ващилин. Сам Ващилин работал при постановке трюков в таких фильмах, как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса" и "Сибириада".



Путин и Ващилин занимались в одном спортивном обществе "Труд".

На съемки вызвали такие как эпопея "Блокада". Был приказ обкома партии "обеспечить массовку 10 тысяч людей". И все студенты, военные училища, спортивные общества приводили людей. Платили просто массовке – 3 рубля, а нам – 10 рублей за съемочный день. Поэтому мы стали это очень любить,

– рассказал Ващилин.

Пресс-секретарь "Ленфильма" Артемий Аграфенин сказал, что на киностудии не смогли найти карточку Владимира Путина в картотеке каскадеров, однако отметил, что "это не значит, что он не снимался".