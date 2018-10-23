В юності Путін працював каскадером у фільмах: фотодокази

В юності майбутній президент РФ Володимир Путін займався єдиноборством та брав участь в зйомках в якості каскадера. У фільмах він виконував роль і німця, і радянського солдата. Для студента це був хороший заробіток – за день він міг отримати до 75 рублів.

Виявилося, у фільмографії Володимира Путіна значиться мінімум дві картини: "Іжорський батальйон" і "Блокада", йдеться на сайті BigPicture.

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Кінематографічного досвіду глава Росії набирався разом зі своїми друзями, розповів колишній депутат Державної думи Василь Шестаков.

Нам було все одно, кого грати. За це платили дуже хороші гроші на ті часи. Ми були студенти, але могли сходити в ресторан "Кавказький", наприклад. У мене зарплата інженера була 110 рублів, а за зйомки я в день отримував 75 ​​рублів. Тобто це були дійсно пристойні гроші,

– сказав Шестаков.

За спогадами Шестакова, вони з Путіним знімалися в "Блокаді" і в "Іжорському батальйоні", а ось назва третього фільму він не запам'ятав (але може бути військова драма "Зірка").



Аркадій Ротенберг (ліворуч), Василь Шестаков (по центру)

Майбутній президент знімався в кіно разом зі своїм товаришем Аркадієм Ротенбергом. Обидва стали майстрами спорту і разом брали участь в змаганнях. А за радянських часів залучення дзюдоїстів в кіно в якості каскадерів було звичайною практикою.



Фото каскадерів

У кіно також знімався тренер Володимира Путіна Анатолій Рахлін. У своїй біографії "Сенсей президента" він згадує, що зіграв більше ніж у ста фільмах.



Путін з тренером Анатолієм Рахліном

Про акторську кар'єру президента РФ розповів ще один колишній борець, Микола Ващилін. Сам Ващилін працював при постановці трюків в таких фільмах, як "Д'Артаньян і три мушкетери", "Пригоди Шерлока Холмса" і "Сибіріада".



Путін і Ващилін займалися в одному спортивному товаристві "Труд".

На зйомки викликали такі як епопея "Блокада". Був наказ обкому партії "забезпечити масовку 10 тисяч людей". І всі студенти, військові училища, спортивні товариства приводили людей. Платили просто масовці – 3 рубля, а нам – 10 рублів за знімальний день. Тому ми стали це дуже любити,

– розповів Ващилін.

Прес-секретар "Ленфільму" Артемій Аграфенін сказав, що на кіностудії не змогли знайти картку Володимира Путіна в картотеці каскадерів, проте зазначив, що "це не означає, що він не знімався".