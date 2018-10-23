19:10
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      В юності Путін працював каскадером у фільмах: фотодокази

      3343 Читать новость на русском
      У юності Путін працював каскадером у фільмах
      У юності Путін працював каскадером у фільмах / bigpicture.ru

      В юності майбутній президент РФ Володимир Путін займався єдиноборством та брав участь в зйомках в якості каскадера. У фільмах він виконував роль і німця, і радянського солдата. Для студента це був хороший заробіток – за день він міг отримати до 75 рублів.

      Виявилося, у фільмографії Володимира Путіна значиться мінімум дві картини: "Іжорський батальйон" і "Блокада", йдеться на сайті BigPicture.

      Читайте також: Гурченко заспівала про рай і мучеників Путіна: курйозне відео

      Кінематографічного досвіду глава Росії набирався разом зі своїми друзями, розповів колишній депутат Державної думи Василь Шестаков.

      Нам було все одно, кого грати. За це платили дуже хороші гроші на ті часи. Ми були студенти, але могли сходити в ресторан "Кавказький", наприклад. У мене зарплата інженера була 110 рублів, а за зйомки я в день отримував 75 ​​рублів. Тобто це були дійсно пристойні гроші, 
      – сказав Шестаков.

      За спогадами Шестакова, вони з Путіним знімалися в "Блокаді" і в "Іжорському батальйоні", а ось назва третього фільму він не запам'ятав (але може бути військова драма "Зірка").

      Аркадій Ротенберг (ліворуч), Василь Шестаков (по центру)
      Аркадій Ротенберг (ліворуч), Василь Шестаков (по центру)

      Майбутній президент знімався в кіно разом зі своїм товаришем Аркадієм Ротенбергом. Обидва стали майстрами спорту і разом брали участь в змаганнях. А за радянських часів залучення дзюдоїстів в кіно в якості каскадерів було звичайною практикою.

      Фото каскадерів
      Фото каскадерів

      У кіно також знімався тренер Володимира Путіна Анатолій Рахлін. У своїй біографії "Сенсей президента" він згадує, що зіграв більше ніж у ста фільмах.

      Путін з тренером Анатолієм Рахліном
      Путін з тренером Анатолієм Рахліном

      Про акторську кар'єру президента РФ розповів ще один колишній борець, Микола Ващилін. Сам Ващилін працював при постановці трюків в таких фільмах, як "Д'Артаньян і три мушкетери", "Пригоди Шерлока Холмса" і "Сибіріада".

      Путін і Ващилін займалися в одному спортивному товаристві
      Путін і Ващилін займалися в одному спортивному товаристві "Труд".

      На зйомки викликали такі як епопея "Блокада". Був наказ обкому партії "забезпечити масовку 10 тисяч людей". І всі студенти, військові училища, спортивні товариства приводили людей. Платили просто масовці – 3 рубля, а нам – 10 рублів за знімальний день. Тому ми стали це дуже любити,
      – розповів Ващилін.

      Прес-секретар "Ленфільму" Артемій Аграфенін сказав, що на кіностудії не змогли знайти картку Володимира Путіна в картотеці каскадерів, проте зазначив, що "це не означає, що він не знімався".

      Теги: Новини Росії Кіно Володимир Путін Новини культури
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 24 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Як велелюдні мітинги у Росії дали старт президентській кампанії 2018 року
       27 березня 2017 , 20:53
      В аеропорті Дамаска стався потужний вибух: відео
       27 квітня 2017 , 08:36
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук