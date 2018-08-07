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В Южной Корее женщина задохнулась в гробу

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Многие южнокорейцы решают свои психологические проблемы с помощью услуги "захоронение в гробу"
Многие южнокорейцы решают свои психологические проблемы с помощью услуги "захоронение в гробу" / Фото из открытых источников

В Южной Корее женщина проводила ритуал для привлечения успеха и задохнулась в гробу.

Об этом сообщает Yonhap.

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Согласно ритуалу, который должен был отвлечь злых духов, нужно было пролежать в гробу всю ночь. Кроме умершей, ритуал проводили еще две женщины – ее подруги. По информации правоохранителей, женщина, которая задохнулась в гробу, была последовательницей псевдорелигиозного культа.

Она вылезла из гроба через 2 часа. Жаловалась, что не может дышать. Ее убедили преодолеть чувство дискомфорта и довести ритуал до конца,
– сказали подруги умершей.

В результате ритуала, утром женщину нашли в гробу мертвой, а на крышке не было отверстия для дыхания. По информации полиции, женщины могли впасть в глубокий сон или потерять сознание из-за нехватки воздуха. Подруг умершей могут привлечь к уголовной ответственности.

Внаслідок ритуалу жінка задихнулась у труні
В результате ритуала женщина задохнулась в гробу

К слову, многие южнокорейцы решают свои психологические проблемы с помощью гроба: несколько местных компаний готовы "похоронить" желающих, чтобы вывести из депрессии. Кстати, услуга у корейцев пользуется спросом.


Корейцы пользуются услугой "похоронить в гробу"

Напомним, в Аргентине полиция расследует самоубийство 12-летней девочки. Ребенок наложил на себя руки возле своего дома, одной из версий трагедии может быть игра Momo в мессенджере WhatsApp.

Теги: Жертвы Южная Корея
Источник: 24 Канал
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