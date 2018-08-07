У Південній Кореї жінка задихнулась у труні

У Південній Кореї жінка проводила ритуал для залучення успіху та задихнулась у труні.

Про це повідомляє Yonhap.

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За ритуалом, який мав відвернути злих духів, потрібно було пролежати в труні всю ніч. Окрім померлої, ритуал проводили ще дві жінки – її подруги. За інформацією правоохоронців, жінка, яка задихнулась у труні, була послідовницею псевдо-релігійного культу.

Вона вилізла з труни через 2 години. Скаржилася, що не може дихати. Її переконали подолати почуття дискомфорту і довести ритуал до кінця,

– сказали подруги померлої.

У результаті ритуалу, вранці жінку знайшли в труні мертвою, а на кришці не було отвору для дихання. За інформацією поліції, жінки могли впасти в глибокий сон або втратити свідомість через брак повітря. Подруг померлої можуть притягнути до кримінальної відповідальності.



Внаслідок ритуалу жінка задихнулась у труні

До слова, багато південнокорейців вирішують свої психологічних проблем через труну: декілька місцевих компаній готові "поховати" охочих, щоб вивести з депресії. До речі, послуга у корейців користується попитом.



Корейці користуються послугою "поховати в труні"

Нагадаємо, в Аргентині поліція розслідує самогубство 12-річної дівчинки. Дитина наклала на себе руки біля свого будинку, однією із версій трагедії може бути гра Momo в месенджері WhatsApp.