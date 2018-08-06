В Южном Судане закончилась гражданская война: подписано соглашение

В воскресенье, 5 августа, в Южном Судане было подписано мирное соглашение между сторонами конфликта в гражданской войне. Президент Судана Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы это соглашение помогло преодолеть раскол в стране.

Об этом сообщает DW.

"Мое правительство и я знаем, какие финансовые и политические потери принес этот конфликт правительству, региону и всему континенту", – заявил Киир.

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Отметим, что подписанное соглашение предусматривает разделение власти в стране. Также на должность вице-президента Южного Судана вернется Риеа Машар, которого несколько лет назад отстранил от должности Киир.

Почему в Южном Судане началась гражданская война?

Вооруженный конфликт в стране вспыхнул в конце 2013 года, после того как за попытку организации путча президент Салва Киир, который является представителем народности динка, уволил вице-президента Риека Машара, принадлежащего к народности нуэр. С начала гражданской войны погибли десятки тысяч человек.



Посредническую роль в заключении мира сыграл Судан, от которого Южный Судан отделился в 2011 году.