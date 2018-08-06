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У Південному Судані закінчилась громадянська війна: підписано угоду

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У Південному Судані закінчилась громадянська війна
У Південному Судані закінчилась громадянська війна / Фото з вільних мереж

У неділю, 5 серпня, у Південному Судані була підписана мирна угода між сторонами конфлікту у громадянській війні. Президент Судану Салва Кіїр закликав зробити все можливе, щоб ця угода допомогла подолати розбрат у країні.

Про це повідомляє DW.

"Мій уряд і я знаємо, які фінансові та політичні втрати приніс цей конфлікт урядові, регіону та всьому континенту", – заявив Кіїр.

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Зазначимо, що підписана угода передбачає поділ влади в країні. Також на посаду віце-президента Південного Судану повернеться Рієа Машар, якого кілька років тому усунув з посади Кіїр.

Чому у Південному Судані почалась громадянська війна? Збройний конфлікт у країні спалахнув наприкінці 2013 року, після того як за спробу організації путчу президент Салва Кіїр, який є представником народності дінка, звільнив віце-президента Рієка Машара, що належить до народності нуер. З початку громадянської війни загинули десятки тисяч людей.

Посередницьку роль в укладенні миру зіграв Судан, від якого Південний Судан відокремився у 2011 році.

Теги: Південний Судан Новини політики війна Африка
Джерело: 24 Канал
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