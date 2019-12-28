13:43
28 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина
      Вєсті Кремля
      22:22, 27 декабря
      Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пыни
      Вєсті.UA
      20:18, 27 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      В Кабмине создадут сайт, который должен сделать деятельность правительства более прозрачной

      12 Читати новину українською
      Дмитро Дубилет / liga.net

      Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет объявил о создании сайта с подробной программой деятельности правительства. Главным заказчиком и модератором этого проекта выступил глава правительства Алексей Гончарук.

      По словам Дубилета, в сентябре в Раде была утверждена Программа деятельности правительства. В этом документе каждое из министерств описало свои цели.

      К теме: Правительство запустило сервис онлайн проверки квитанций: отныне в банк ходить не нужно

      Дубилет подчеркнул, что цели правительства пока на стадии планирования, поэтому их специально выставили на обсуждение до их официального утверждения. Они будут совершенствоваться по результатам обсуждения с заинтересованными сторонами.

      Теперь мы все это описали более подробно. Всего в нашей программе 78 целей. По каждой из них мы опубликовали концепцию, а также KPI (индикаторы), по которым будет измеряться их достижение,
      – отметил Дубилет.

       

      Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      сегодня
      4890
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Техно Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN
      Світові Медіа 364
      сегодня , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 504
      26 декабря , 20:23 Как сделать отдых в бассейне комфортным – основные правила выбора осушителей
      52
      сегодня , 08:10 Сколько будет стоить новогодний стол 2020
      Ярослав Голобородько 485
      сегодня , 07:25 Что известно об Ирине Венедиктовой, которая возглавила ГБР
      Вероніка Климська 1097
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук