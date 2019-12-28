В Кабмине создадут сайт, который должен сделать деятельность правительства более прозрачной

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет объявил о создании сайта с подробной программой деятельности правительства. Главным заказчиком и модератором этого проекта выступил глава правительства Алексей Гончарук.

По словам Дубилета, в сентябре в Раде была утверждена Программа деятельности правительства. В этом документе каждое из министерств описало свои цели.

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Дубилет подчеркнул, что цели правительства пока на стадии планирования, поэтому их специально выставили на обсуждение до их официального утверждения. Они будут совершенствоваться по результатам обсуждения с заинтересованными сторонами.

Теперь мы все это описали более подробно. Всего в нашей программе 78 целей. По каждой из них мы опубликовали концепцию, а также KPI (индикаторы), по которым будет измеряться их достижение,

– отметил Дубилет.