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      У Кабміні створять сайт, який має зробити діяльність уряду прозорішою: деталі

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      Дмитро Дубілет / Shutterstock

      Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет оголосив про створення сайту з детальною програмою діяльності уряду. Головним замовником і модератором цього проєкту виступив глава уряду Олексій Гончарук.

      За словами Дубілета, у вересні в Раді було затверджено Програму діяльності уряду. У цьому документі кожне з міністерств описало свої цілі.

      До теми: Уряд запустив сервіс онлайн перевірки квитанцій: відтепер у банк ходити не потрібно

      Дубілет наголосив, що цілі уряду поки на стадії планування, тому їх спеціально виставили на обговорення до їхнього офіційного затвердження. Вони будуть вдосконалюватись за результатами обговорення із зацікавленими сторонами.

      Тепер ми все це описали більш докладно. Всього в нашій програмі 78 цілей. По кожній з них ми опублікували концепцію, а також KPI (індикатори), за якими буде вимірюватись їхнє досягнення,
      – наголосив Дубілет.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Новини Техно
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