В Кабмине упростили трудоустройство для иностранцев

Кабинет министров Украины упростил условия для трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства на территории государства. Это решение было принято 18 июля на заседании правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Сейчас для получения вида на проживание сотрудники ДМС требуют от иностранцев после получения разрешения выехать и вернуться в Украину. При этом такой выезд / въезд может быть осуществлен через территорию любой страны и не предусматривает получения никаких дополнительных документов,

– говорится в сообщении.

Соответствующее решение предусматривает отмену возможности отказа в оформлении вида на жительство на основании того, что дата въезда в Украину предшествует дате получения разрешения на трудоустройство.

Отмечается, что ожидаемый результат таких изменений – открытость Украины для высококвалифицированных иностранных специалистов, а также уменьшение нагрузки на ГТС.