У Кабміні спростили працевлаштування для іноземців

Кабінет міністрів України спростив умови для працевлаштування іноземців та осіб без громадянства на території держави. Це рішення ухвалили 18 липня на засіданні уряду.

Про це інформує прес-служба Кабінету міністрів України.

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Наразі для отримання посвідки співробітники ДМС вимагають від іноземців після отримання дозволу виїхати та повернутися до України. При цьому такий виїзд/в'їзд може бути здійснено через територію будь-якої країни та не передбачає отримання жодних додаткових документів,

– йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення передбачає скасування можливості відмови у оформленні посвідки на проживання на підставі того, що дата в’їзду в Україну передує даті отримання дозволу на працевлаштування.

Зазначається, що очікуваний результат таких змін – відкритість України для висококваліфікованих іноземних фахівців, а також зменшення навантаження на ДМС.