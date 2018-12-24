В Кабуле боевики напали на министерство и захватили заложников: есть десятки жертв

В понедельник, 24 декабря, в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв в автомобиле возле Министерства общественных работ. После этого боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.

Об этом сообщает афганский телеканал TOLOnews.

После этого неизвестное количество боевиков устроило стрельбу и вошло в здание национального управления по делам людей с ограниченными возможностями и семей жертв войны в Афганистане.

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В МВД Афганистана заявили, через 3 часа после начала атаки правительственные силы безопасности убили 2 нападавших, которые прибыли сразу после подрыва автомобиля. Удалось эвакуировать около 200 чиновников, однако "большое количество служащих до сих пор остается внутри здания".

По информации издания The Hawks, в результате атаки боевиков погибло от 24 до 27 человек, еще 50 человек получили ранения.

The sound of gunfire in #Kabul earlier today. Unofficial reports that between 24 and 27 people were killed and more then 50 injured #Afghanistan pic.twitter.com/QxAAmc30TZ — The Hawks (@TheHawksOps) 24 декабря 2018 г.

Очевидцы рассказывают о вертолетах, которые кружат над районом атаки и оказывают помощь наземным силам.

Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за атаку.