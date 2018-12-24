У Кабулі бойовики напали на міністерство та захопили заручників: є десятки жертв

У понеділок, 24 грудня, у столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух в автомобілі біля Міністерства громадських робіт. Після цього бойовики увірвалися в урядову будівлю і взяли в заручники мирних жителів.

Про це повідомляє афганський телеканал TOLOnews.

Після цього невідома кількість бойовиків влаштувала стрілянину та увійшла до будівлі національного управління у справах людей з обмеженими можливостями та сімей жертв війни в Афганістані.

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В МВС Афганістану заявили, через 3 години після початку атаки урядові сили безпеки вбили 2 нападників, які прибули відразу після підриву автомобіля. Вдалося евакуювати близько 200 чиновників, однак "велика кількість службовців досі залишаються всередині будівлі".

За інформацією видання The Hawks, внаслідок атаки бойовиків загинули від 24 до 27 людей, ще 50 осіб зазнали поранень.

The sound of gunfire in #Kabul earlier today. Unofficial reports that between 24 and 27 people were killed and more then 50 injured #Afghanistan pic.twitter.com/QxAAmc30TZ — The Hawks (@TheHawksOps) 24 декабря 2018 г.

Очевидці розповідають про гелікоптери, які кружляють над районом атаки та надають допомогу наземним силам.

Жодна з організацій наразі не взяла на себе відповідальність за атаку.