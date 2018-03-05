В кафе на Житомирщине произошла перестрелка, есть жертва

В городе Коростень произошла стрельбы в кафе, в результате которой один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"В одном из кафе райцентра возникло столкновение между группой мужчин, в результате которой двое из них (1991 и 1995 года рождения) получили огнестрельные ранения. Один из травмированных от полученных повреждений скончался в больнице, жизнь другого медикам удалось спасти", – говорится в сообщении .

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В полиции добавили, что во время общения в кафе между мужчинами завязалась схватка, которая закончилась стрельбой. Один из них получил ранение брюшной полости, в результате которого он скончался. Другой участник стрельбы получил сквозное ранение грудной клетки.

Обое мужчин ранее уже привлекались к уголовной ответственности за хулиганские действия в составе групп и другие правонарушения,

– добавили правоохранители.

Досудебное расследование продолжается сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: "Умышленное убийство", "Покушение на преступление" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".