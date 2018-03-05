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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У кафе на Житомирщині сталась стрілянина, є жертва

984 Читать новость на русском
У кафе на Житомирщині сталась стрілянина, є жертва
У кафе на Житомирщині сталась стрілянина, є жертва / prm.ua

У місті Коростень сталась стрілянини у кафе, внаслідок якої одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Житомирській області.

"В одному з кафе райцентру виникла сутичка між групою чоловіків, у результаті якої двоє із них (1991 та 1995 року народження) отримали вогнепальні поранення. Один з травмованих від отриманих ушкоджень помер у лікарні, життя іншого медикам вдалося врятувати", – йдеться у повідомленні.

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У поліції додали, що під час спілкування у кафе між чоловіками зав'язалась сутичка, яка закінчилась стріляниною. Один з них отримав поранення черевної порожнини, внаслідок якого він помер. Інший учасник стрілянини отримав наскрізне поранення грудної клітини.

Обидва чоловіки раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності за хуліганські дії у складі груп та інші правопорушення,
– додали правоохоронці.

Досудове розслідування триває відразу за кількома статтями Кримінального кодексу: "Умисне вбивство", "Замах на злочин" та "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Теги: Новини Житомира Жертви Кримінальні новини Сутички
Джерело: 24 Канал
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