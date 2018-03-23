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В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых

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Самые дорогие и самые дешевые пасхальные корзины в Украине
Самые дорогие и самые дешевые пасхальные корзины в Украине / 24 Канал

По расчетам ученых Института аграрной экономики, уже третий год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 589 грн, а самой дорогой – в Киеве, 760 гривен.

Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, пояснил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

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По словам ученого, в западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, более дешевой пасхальная корзина будет в Ровенской (628 грн), в Волынской (631 грн), Черновицкой (635 грн) и Львовской (636 грн) областях. Стоимость такого же продуктового набора в Ивано-Франковской области превысит среднюю по стране и составит 676 грн. Самая дорогая в регионе пасхальная корзина будет на Закарпатье – 719 грн.

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В центре Украины самая дешевая праздничная корзина будет на Сумщине – 613 грн. Чуть больше придется за нее заплатить в Хмельницкой (629 грн), Черниговской (630 грн) и Кировоградской (631 грн) областях. В Винницкой области пасхальная корзина обойдется в 658 грн, в Полтавской – 662 грн, в Черкасской – 664 грн, в Киевской области – 678 грн и Житомирской – 680 грн. Самая дорогая пасхальная корзина традиционно будет в столице, где за нее придется заплатить 760 грн.

Стоимость пасхальной корзины на востоке будет, в основном, близкой к средней по Украине. В Луганской и Днепропетровской областях она обойдется почти в одинаковую цену – 668 грн и 669 грн соответственно. В Харьковской области за набор продуктов к празднику придется заплатить 670 грн. Самой дорогой в регионе будет пасхальная корзина в Донецкой (696 грн) области.

Самой дешевой в южном регионе будет праздничная корзина в Запорожской (633 грн) области. Стоимость пасхальной корзины на Николаевщине немного превысит средний по Украине показатель и составит 661 грн. Жителям остальных южных областей – Херсонской и Одесской – придется заплатить 669 грн и 673 грн соответственно, отметил Юрий Лупенко.

Теги: Новости Украины Публикации Пасхальные праздники Цены
Источник: 24 Канал
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