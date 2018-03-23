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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

В яких регіонах України святкувати Великдень найдешевше: дані науковців

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Найдорожчі та найдешевші великодні кошики в Україні
Найдорожчі та найдешевші великодні кошики в Україні / 24 Канал

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вже третій рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 589 грн, а найдорожчим – у Києві, аж 760 гривень.

Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пояснив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

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За словами науковця, у західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде на Рівненщині (628 грн), у Волинській (631 грн), Чернівецькій (635 грн) та Львівській (636 грн) областях. Вартість такого ж продуктового набору на Івано-Франківщині перевищить середню по країні і становитиме 676 грн. Найдорожчим у регіоні великодній кошик буде на Закарпатті – 719 грн.

Великодній кошик

У центрі Україні найдешевшим святковий кошик буде на Сумщині – 613 грн. Трохи більше доведеться за нього заплатити на Хмельниччині (629 грн), Чернігівщині (630 грн) та Кіровоградщині (631 грн). На Вінниччині великодній кошик обійдеться у 658 грн, на Полтавщині – 662 грн, на Черкащині – 664 грн, на Київщині – 678 грн та Житомирщині – 680 грн. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 760 грн.

Вартість великоднього кошика на сході буде, переважно, близькою до середньої по Україні. У Луганській та Дніпропетровській областях він обійдеться майже в однакову ціну – 668 грн та 669 грн відповідно. У Харківській області за набір продуктів до свята доведеться заплатити 670 грн. Найдорожчими у регіоні буде великодній кошик у Донецькій (696 грн) області.

Найдешевшим у південному регіоні буде святковий кошик у Запорізькій (633 грн) області. Вартість великоднього кошика на Миколаївщині трохи перевищить середній по Україні показник і становитиме 661 грн. Жителям решти південних областей – Херсонської та Одеської – доведеться заплатити 669 грн та 673 грн відповідно, зазначив Юрій Лупенко.

Теги: Новини України Публікації Ціни Великодні свята
Джерело: 24 Канал
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