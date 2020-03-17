В какой поддержке нуждается бизнес во время карантина: объяснения юристов

Украина ввела карантин на своей территории из-за пандемии коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля. Это будет иметь значительное влияние на украинский бизнес, которому придется столкнуться с рядом серьезных рисков.

Что может сделать государство, чтобы помочь украинским бизнесменам пережить этот кризисный период, юристы объяснили 24 каналу.

Читайте также: Украинцев не будут штрафовать за долги по кредитам в период карантина

Как отметил директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко, общий спад в украинской и мировой экономике карантином только дополнительно "стимулируется".

По его подсчетам, без кризиса и карантина в январе ВВП Украины уже сократился на 0,5%. Одним из главных драйверов роста ВВП в 2019 году была торговля.

Именно сфера услуг и торговля пострадают в первую очередь из-за введения ограничений на время карантина. Таким образом только за счет уменьшения розничного товарооборота нас ожидает статистическое уменьшение квартального ВВП. Уменьшение выручки предприятий – это уменьшение поступлений в бюджет и реальных зарплат персонала,

– сказал он.

Никитченко добавил, что из-за повышения рисков много предприятий уже поставили на паузу реализацию новых проектов, и тем более инвестиционных проектов. "Паника, которая провоцируется в том числе и действиями власти, и приводит к давлению на валютный курс. А это опять рост рисков, ускорение уровня инфляции", – отметил он.

Читайте также Как мировой кризис изменит Украину и мир

Поэтому для всех отраслей, за исключением сферы торговли и услуг, пассажирских перевозок и туроператоров (которые пострадают больше, чем в среднем бизнес), основные угрозы – это резкий рост общих рисков в экономике. Получить финансирование, запустить новый проект становится намного сложнее и дороже.

Все, что пока сделал парламент, разрешил не платить ЕСВ два месяца, то есть – сэкономил им 2078 грн. Бизнесу необходимо существенное уменьшение налоговой нагрузки, особенно на фонд оплаты труда. Также – это долгосрочное льготное кредитование. Активизация программ по государственно-частному партнерству,

– сказал Никитченко.

Как пояснила в комментарии 24 каналу адвокат Татьяна Охримчук, отсрочка по уплате налогов необходима особенно в тех сферах, которые терпят наибольшие убытки (транспорт, туризм, ресторанный бизнес и прочее). "Кроме того, важно понимать как быть с возможностью применения штрафных санкций за просрочку исполнения контрактов, поскольку за каждый день просрочки начисляется пеня", – добавила она.

Вместе с тем, по ее прогнозам, из-за ограничения передвижения в Украине и мире мы получим такую себе краткосрочную изоляцию от внешнего мира, что ударит по карману независимо от того, какие стабилизационные меры предпримет правительство.

Перечень вопросов, которые еще нужно решить, является немалым. "До сих пор непонятно, кто должен нести экономическое бремя и в какой пропорции: кто заплатит за простой бизнеса? На что выживать работникам? Как платить зарплату, не получая доход?" – добавил юрист-международник, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "ЄПраво" Виталий Власюк.

Собственно, имеем два полюса: или платить зарплату, или не платить. И если в случае сохранения дистанционного режима работы еще как-то можно платить, то что делать ресторанам, развлекательным заведениям? Увольнять работников? Отправлять в неоплачиваемый отпуск, чем перекладывать бремя на людей? – сказал он.